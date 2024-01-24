Посадовець "Київавтодор" завдав збитків бюджету на понад 600 тис гривень
Київ • УНН
Керівника структурного підрозділу "Київавтодору" підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати державним бюджетом 600 тис. грн. Це сталося через завищення вартості підрядного проекту транспортної розв'язки в Оболонському районі Києва.
Правоохоронці підозрюють начальника структурного підрозділу "Київавтодор" за зловживання службовим становищем в результаті чого держбюджет втратив 600 тисяч грн.
Про це повідомило ГУНП в Києві, передає УНН.
Деталі
За даним слідства, між приватним підприємством та комунальною корпорацією "Київавтодор" було укладено договір з розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції транспортної розв’язки в Оболонському районі столиці.
В результаті підрядник отримав на свої рахунки кошти з бюджету, але згідно проведеної експертизи, вартість робіт була завищена на понад 600 тисяч гривень.
Наразі посадовцю "Київавтодор" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.
За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.
На Сумщині голова ОСББ привласнила понад шістсот тисяч гривень призначених на оплату ЖКГ22.01.24, 23:54 • 23330 переглядiв