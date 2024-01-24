Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен

Правоохранители подозревают начальника структурного подразделения "Киевавтодор" за злоупотребление служебным положением в результате чего госбюджет потерял 600 тысяч грн.

Об этом сообщило ГУНП в Киеве, передает УНН.

Детали

По данным следствия, между частным предприятием и коммунальной корпорацией "Киевавтодор" был заключен договор по разработке проектно-сметной документации по реконструкции транспортной развязки в Оболонском районе столицы.

В результате подрядчик получил на свои счета средства из бюджета, но согласно проведенной экспертизы, стоимость работ была завышена более чем на 600 тысяч гривен.

Сейчас чиновнику "Киевавтодор" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

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