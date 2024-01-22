На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ

На Сумщине в городе Ахтырка председатель правления ОСМД в городе Ахтырка подозревается в присвоении 642 тысяч гривен. За присвоение денег соседей ей грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные правоохранителей.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сообщено о подозрении председателю правления одного из местных ОСМД в г. Ахтырка по факту присвоения и растраты чужого имущества. Подозреваемая, имея доступ к банковским счетам объединения совладельцев многоквартирного дома, где хранились средства жителей для оплаты ЖКХ, присвоила и использовала по своему усмотрению 642 тыс. грн. За содеянное ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. - рассказали в Прокуратуре Сумской области.

Детали

По данным следователей 32-летняя жительница Ахтырки будучи председателем одного из ОСМД в период времени с августа 2019 года по июль 2022 года присвоила и потратила на собственные нужды деньги, поступавшие от жителей в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

В полиции отметили, что председатель правления имея свободный доступ к счетам объединения и используя банковскую карту, путем снятия денежных средств и безналичной оплаты присвоила и потратила на собственные нужды более 640 000 гривен.

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Прокуратура квалифицировала действия злоумышленницы по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, то есть (присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах, в условиях военного положения). Ей грозит от пяти до восьми лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.