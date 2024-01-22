На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  223674 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  274536 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232963 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221610 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ

Председателя правления ОСМД в Охтырке Сумской области подозревают в присвоении 642 000 гривен жильцов. За содеянное ей может грозить 5-8 лет лишения свободы.

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На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ

Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов в пределах ЕС в рамках нового пакета санкций против России. Предложенное ограничение ограничит передвижение дипломатов странами Шенгенской зоны, где они аккредитованы.

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Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС

Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.

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Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины

Украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих во время выполнения боевых задач на востоке Украины, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Захватом пленных занимался 808-й отдельный полк.

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Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.

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Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников

Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад

Российские военные атаковали восемь населенных пунктов в Сумской области Украины, в понедельник было зафиксировано 186 взрывов. Атаки включали минометные, артиллерийские и беспилотные обстрелы.

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Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад

Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом

Докладчик ООН по вопросам расизма К. П. Ашвини раскритиковала предложенный французским правительством закон о мигрантах, назвав его нарушением человеческого равенства и свободы. Это произошло после того, как более 75 000 французских граждан в 160 городах протестовали против предложенного закона.

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Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом

Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен

Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

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Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен

В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.

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В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи, направленные на координацию действий с мировыми партнерами и выработку стратегии по замороженным российским активам. Цель - усилить позицию Украины против российской агрессии и выступить за конфискацию этих активов для защиты Украины.

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Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов