На Сумщині голова ОСББ привласнила понад шістсот тисяч гривень призначених на оплату ЖКГ

На Сумщині у місті Охтирка голова правління ОСББ у місті Охтирка підозрюється в привласненні 642 тисяч гривень. За привласнення грошей сусідів їй загрожує до 8 років тюрми. Про це пише УНН із посиланням на дані правоохоронців.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру голові правління одного з місцевих ОСББ у м. Охтирка за фактом привласнення та розтрати чужого майна. Підозрювана, маючи доступ до банківських рахунків об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, де зберігались кошти мешканців для оплати ЖКГ, привласнила та використала на власний розсуд 642 тис. грн. За скоєне їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. – розповіли у Прокуратурі Сумської області.

Деталі

За даними слідчих 32-річна мешканка Охтирки будучи головою одного з ОСББ у період часу з серпня 2019 року по липень 2022 року привласнила та витратила на власні потреби гроші, що надходили від мешканців в якості оплати за житлово-комунальні послуги.

У поліції зазначили, що голова правління маючи вільний доступ до рахунків об'єднання та використовуючи банківську карту, шляхом зняття грошових коштів та безготівкової оплати привласнила та витратила на власні потреби більше ніж 640 000 гривень.

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Прокуратура кваліфікувала дії зловмисниці за ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто (привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану). Їй загрожує від п'яти до восьми років тюрми, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.