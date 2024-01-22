Сумщина: росіяни здійснили сорок обстрілів прикордоння, під вогонь потрапили вісім громад
Київ • УНН
Російські військові атакували вісім населених пунктів у Сумській області України, у понеділок було зафіксовано 186 вибухів. Атаки включали мінометні, артилерійські та безпілотні обстріли.
Російські військові обстріляли вісім громад Сумської області, що розташовані у прикордонній зоні. Загалом у понеділок там пролунало 186 вибухів. Про ситуацію в регіоні розповіли в Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
Деталі
За даними Сумської обласної військової адміністрації із мінометів загарбники обстріляли мешканців Хотінської та Середино-Будської громад.
У Білопільській громаді відбулося влучання дрону типу "FPV" (3 вибухи), а також обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (24 вибухи).
По Великописарівській ОТГ ворог бив з артилерії (28 вибухів), мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ та АГС (39 вибухів). Крім того, росіяни скинули ВОГ за допомогою БПЛА (4 вибухи) та двічі вдарили "FPV" дронами.
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У Краснопільській громаді також було зафіксовано скидання ВОГ за допомогою БПЛА (6 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).
На Есманьську росіяни скинули 9 мін, та здійснили один обстріл зі стрілецької зброї.
Свеську громаду ворог атакував мінометами (2 вибухи) та артилерією (3 вибухи). З артилері 8 разів прилетіло й мешканцям Юнаківської ОТГ.
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Нагадаємо
Вночі російські війська обстріляли Сумщину п'ять разів, що призвело до 22 вибухів у чотирьох громадах, на одну з громад росіяни скинули міни, повідомили у понеділок у Сумській ОВА.