Сумщина вночі зазнала 5 ворожих обстрілів: зафіксовано 22 вибухи
Київ • УНН
Російські війська п'ять разів атакували Сумську область в Україні протягом ночі, що призвело до 22 вибухів у чотирьох населених пунктах.
Сумську область вночі російські війська обстріляли п'ять разів, що призвело до 22 вибухів у чотирьох громадах, на одну з громад росіяни скинули міни, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, пише УНН.
Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Свеська, Зноб-Новгородська громади
Зафіксовано обстріли з артилерії та мінометів, а також скидання мін:
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).
- Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
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