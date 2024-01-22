Сумщина вночі зазнала 5 ворожих обстрілів: зафіксовано 22 вибухи

Сумську область вночі російські війська обстріляли п'ять разів, що призвело до 22 вибухів у чотирьох громадах, на одну з громад росіяни скинули міни, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, пише УНН.

Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Свеська, Зноб-Новгородська громади - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Зафіксовано обстріли з артилерії та мінометів, а також скидання мін:

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).



Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.



Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).



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