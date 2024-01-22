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Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва

Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 06:44  •  1898 просмотра

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Российские войска пять раз атаковали Сумскую область в Украине в течение ночи, что привело к 22 взрывам в четырех населенных пунктах.

Сумскую область ночью российские войска обстреляли пять раз, что привело к 22 взрывам в четырех общинах, на одну из общин россияне сбросили мины, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Свесская, Зноб-Новгородская громады

 - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Зафиксированы обстрелы из артиллерии и минометов, а также сброс мин:

  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов). 
  • Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (11 взрывов). 
  •  Свесская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. 
  •  Зноб-Новгородская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак22 январь 2024, 06:36 • 3778 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Сумщина вночі зазнала 5 ворожих обстрілів: зафіксовано 22 вибухи
Sumy region suffered 5 hostile attacks at night: 22 explosions recorded
Новости по теме

Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва

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