Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва
Киев • УНН
Российские войска пять раз атаковали Сумскую область в Украине в течение ночи, что привело к 22 взрывам в четырех населенных пунктах.
Сумскую область ночью российские войска обстреляли пять раз, что привело к 22 взрывам в четырех общинах, на одну из общин россияне сбросили мины, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Свесская, Зноб-Новгородская громады
Зафиксированы обстрелы из артиллерии и минометов, а также сброс мин:
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (11 взрывов).
- Свесская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
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Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва
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