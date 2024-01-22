Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва

россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW

Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.