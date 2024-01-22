Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад

Российские военные обстреляли восемь громад Сумской области, расположенных в приграничной зоне. Всего в понедельник там прозвучало 186 взрывов. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады. - говорится в сообщении от Сумской ОВА.

Детали

По данным Сумской областной военной администрации из минометов захватчики обстреляли жителей Хотинской и Середино-Будской громад.

В Белопольской громаде произошло попадание дрона типа "FPV" (3 взрыва), а также обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (24 взрыва).

По Великописаревской ОТГ враг бил из артиллерии (28 взрывов), минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ и АГС (39 взрывов). Кроме того, россияне сбросили ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва) и дважды ударили "FPV" дронами.

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В Краснопольской громаде также был зафиксирован сброс ВОГ с помощью БПЛА (6 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).

На Есманьске россияне сбросили 9 мин, и совершили один обстрел из стрелкового оружия.

Свескую громаду враг атаковал минометами (2 взрыва) и артиллерией (3 взрыва). Из артиллерии 8 раз прилетело и жителям Юнаковской ОТГ.

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Напомним

Ночью российские войска обстреляли Сумскую область пять раз, что привело к 22 взрывам в четырех общинах, на одну из общин россияне сбросили мины, сообщили в понедельник в Сумской ОГА.