В Киеве три сотни единиц техники расчищают дорогу, водителей просят учесть погодные условия

В Киеве продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров: задействованы 292 единицы спецтехники "Киевавтодора". Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

По информации, продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами, а также уборка дорог и тротуаров.

393 специалиста в составе 52 бригад по ручной уборке обрабатывают остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары, пешеходные переходы.

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Зеленые зоны убирают 659 работников и 62 единицы техники "зеленстроев". Дворы и придомовые территории обрабатывают противоположными материалами более 3000 работников управляющих компаний.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, сегодня, 9 февраля, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), мокрый снег. Температура воздуха ночью - 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.