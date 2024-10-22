У Києві тепло з'явилось в понад 1000 будівлях соціальної сфери
Київ • УНН
У Києві розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. За словами заступника голови КМДА, тепло вже подано до 1200 будівель, включаючи садочки, школи та лікарні.
У Києві до тепла вже підключили 1200 будинків соціальної сфери - це садочки, школи, лікарні. Про це під час брифінгу розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
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Ми почали вже давати тепло в заклади соціальної сфери. Зараз 1200 будівель вже з теплом - це садочки, школи, лікарні. Всі ті заклади, які в першу чергу потребують тепла. Тепло подається за заявками відповідних керівників таких органів, оскільки в нас достатньо багато будівель термомодернізованих, де зараз достатньо комфортні умови, і витрачати енергоресурси немає потреби
Нагадаємо
Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочали 14 жовтня. Таким закладам та установам тепло подають за заявками їх керівників.