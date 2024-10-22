В Киеве тепло появилось в более 1000 зданиях социальной сферы

В Киеве к теплу уже подключили 1200 домов социальной сферы - это садики, школы, больницы. Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Детали

Мы начали уже давать тепло в учреждения социальной сферы. Сейчас 1200 зданий уже с теплом - это садики, школы, больницы. Все те заведения, которые в первую очередь нуждаются в тепле. Тепло подается по заявкам соответствующих руководителей таких органов, поскольку у нас достаточно много зданий термомодернизированных, где сейчас достаточно комфортные условия, и тратить энергоресурсы нет необходимости - сказал Пантелеев.

Напомним

Отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Киеве начали 14 октября. Таким заведениям и учреждениям тепло подают по заявкам их руководителей.