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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве тепло появилось в более 1000 зданиях социальной сферы

В Киеве тепло появилось в более 1000 зданиях социальной сферы

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22 октября 2024, 07:59  •  4625 просмотра

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В Киеве начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы. По словам заместителя председателя КГГА, тепло уже подано в 1200 зданий, включая садики, школы и больницы.

В Киеве к теплу уже подключили 1200 домов социальной сферы - это садики, школы, больницы. Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Детали

Мы начали уже давать тепло в учреждения социальной сферы. Сейчас 1200 зданий уже с теплом - это садики, школы, больницы. Все те заведения, которые в первую очередь нуждаются в тепле. Тепло подается по заявкам соответствующих руководителей таких органов, поскольку у нас достаточно много зданий термомодернизированных, где сейчас достаточно комфортные условия, и тратить энергоресурсы нет необходимости

- сказал Пантелеев.

Напомним

Отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Киеве начали 14 октября. Таким заведениям и учреждениям тепло подают по заявкам их руководителей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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