У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря
Київ • УНН
У Києві зафіксовано підвищення концентрації пилу через метеорологічні умови. Рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.
У столиці спостерігається погіршення повітря, зафіксовано підвищення концентрації пилу через метеорологічні умови. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
Станом на 10:30 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
