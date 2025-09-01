У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

У столиці спостерігається погіршення повітря, зафіксовано підвищення концентрації пилу через метеорологічні умови. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Станом на 10:30 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря - йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

