У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

Ексклюзив
07:50 • 4518 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 14451 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 12426 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 17204 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 18547 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 21985 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20493 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52077 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89245 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99690 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 36311 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 36150 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 22920 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 20617 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 13187 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 4508 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 14441 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 17192 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 18538 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 117597 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Андрій Парубій
Кір Стармер
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Крим
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 117613 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 249733 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 272439 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 269129 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 248580 перегляди
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У Києві зафіксовано підвищення концентрації пилу через метеорологічні умови. Рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

У столиці спостерігається погіршення повітря, зафіксовано підвищення концентрації пилу через метеорологічні умови. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Станом на 10:30 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

- йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
    • обмежити перебування на вулиці;
      • пити багато води;
        • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

          У київському метро 22-річний чоловік напав на правоохоронців30.08.25, 17:08 • 8086 переглядiв

          Ольга Розгон

          СуспільствоКиїв
          Укргідрометцентр
          Київ