В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано повышение концентрации пыли из-за метеорологических условий. Рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
В столице наблюдается ухудшение воздуха, зафиксировано повышение концентрации пыли из-за метеорологических условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
По состоянию на 10:30 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
