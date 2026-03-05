У Києві школи підуть на весняні канікули з 23 березня

$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 13304 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
12:39 • 26904 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 27196 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 27859 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
11:33 • 44639 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 20907 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 43428 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 73346 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 94502 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81990 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 44644 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 94506 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Олександр Сирський
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Об'єднані Арабські Емірати
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
У Києві школи підуть на весняні канікули з 23 березня

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Весняні канікули в школах Києва триватимуть з 23 до 29 березня. Під час канікул для школярів організують знаннєві гуртки, компенсаторні заняття та виховні заходи.

У Києві школи підуть на весняні канікули з 23 березня

Цьогоріч весняні канікули у столичних школах триватимуть з 23 до 29 березня, передає УНН із посиланням на КМДА.

Рішення про збереження весняних канікул – це узгоджена позиція всієї освітянської команди міста. Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва 

– зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. 

Під час канікул для школярів організують:

▫️ знаннєві гуртки;

▫️ компенсаторні заняття;

▫️ інформаційно-освітні та виховні заходи.

Також працюватимуть заклади позашкільної освіти.

Навчальний процес після канікул продовжиться відповідно до освітніх програм і з урахуванням безпекової ситуації, резюмували в КМДА.

У Києві тимчасово об’єднують школи та садочки, щоб зберегти очне навчання 13.02.26, 20:58 • 4202 перегляди

Антоніна Туманова

КиївОсвіта
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація