У Києві школи підуть на весняні канікули з 23 березня
Київ • УНН
Весняні канікули в школах Києва триватимуть з 23 до 29 березня. Під час канікул для школярів організують знаннєві гуртки, компенсаторні заняття та виховні заходи.
Цьогоріч весняні канікули у столичних школах триватимуть з 23 до 29 березня, передає УНН із посиланням на КМДА.
Рішення про збереження весняних канікул – це узгоджена позиція всієї освітянської команди міста. Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва
Під час канікул для школярів організують:
▫️ знаннєві гуртки;
▫️ компенсаторні заняття;
▫️ інформаційно-освітні та виховні заходи.
Також працюватимуть заклади позашкільної освіти.
Навчальний процес після канікул продовжиться відповідно до освітніх програм і з урахуванням безпекової ситуації, резюмували в КМДА.
