В Киеве школы уйдут на весенние каникулы с 23 марта
Киев • УНН
Весенние каникулы в школах Киева продлятся с 23 по 29 марта. Во время каникул для школьников организуют познавательные кружки, компенсаторные занятия и воспитательные мероприятия.
В этом году весенние каникулы в столичных школах продлятся с 23 по 29 марта, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Решение о сохранении весенних каникул – это согласованная позиция всей образовательной команды города. Когда в феврале возобновляли образовательный процесс после вынужденных каникул, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности с Ассоциацией директоров школ Киева
Во время каникул для школьников организуют:
▫️ кружки знаний;
▫️ компенсаторные занятия;
▫️ информационно-образовательные и воспитательные мероприятия.
Также будут работать учреждения внешкольного образования.
Учебный процесс после каникул продолжится в соответствии с образовательными программами и с учетом ситуации безопасности, резюмировали в КГГА.
