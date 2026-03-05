$43.720.26
Эксклюзив
12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве школы уйдут на весенние каникулы с 23 марта

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Весенние каникулы в школах Киева продлятся с 23 по 29 марта. Во время каникул для школьников организуют познавательные кружки, компенсаторные занятия и воспитательные мероприятия.

В Киеве школы уйдут на весенние каникулы с 23 марта

В этом году весенние каникулы в столичных школах продлятся с 23 по 29 марта, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Решение о сохранении весенних каникул – это согласованная позиция всей образовательной команды города. Когда в феврале возобновляли образовательный процесс после вынужденных каникул, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности с Ассоциацией директоров школ Киева 

– отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. 

Во время каникул для школьников организуют:

▫️ кружки знаний;

▫️ компенсаторные занятия;

▫️ информационно-образовательные и воспитательные мероприятия.

Также будут работать учреждения внешкольного образования.

Учебный процесс после каникул продолжится в соответствии с образовательными программами и с учетом ситуации безопасности, резюмировали в КГГА.

В Киеве временно объединяют школы и садики, чтобы сохранить очное обучение13.02.26, 20:58 • 4204 просмотра

Антонина Туманова

КиевОбразование
Военное положение
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация