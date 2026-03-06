У Києві працюють сили ППО 6 березня 2026

$43.810.09
15:35 • 13948 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 15433 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 18767 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 34162 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 17551 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 19275 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19049 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18774 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19372 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16719 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Пишний
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
У Києві працюють сили ППО 6 березня 2026

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

У Києві лунають вибухи, сили ППО ліквідовують загрозу в небі над столицею. Ворожі безпілотники рухаються у напрямку міста.

У Києві працюють сили ППО

У Києві лунають вибухи - працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на КМДА.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги 

- йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.

За добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів та понад 1600 безпілотників

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ