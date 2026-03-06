У Києві працюють сили ППО 6 березня 2026
Київ • УНН
У Києві лунають вибухи, сили ППО ліквідовують загрозу в небі над столицею. Ворожі безпілотники рухаються у напрямку міста.
У Києві лунають вибухи - працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на КМДА.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги
У Повітряних силах попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.
