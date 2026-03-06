В Киеве работают силы ПВО 6 марта 2026

В Киеве раздаются взрывы - работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.

За сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов и более 1600 беспилотников