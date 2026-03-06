В Киеве работают силы ПВО 6 марта 2026

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 14189 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 15773 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 19000 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 34556 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 17701 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 19340 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 19098 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 18791 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19386 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16731 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.1м/с
73%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52 • 19451 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 32114 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 23172 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 18390 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 12189 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 12521 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 18821 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 34556 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 23580 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 32519 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 2316 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 26902 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 23806 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 25681 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 46841 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Дипломатка
Отопление

В Киеве работают силы ПВО 6 марта 2026

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

В Киеве раздаются взрывы, силы ПВО ликвидируют угрозу в небе над столицей. Вражеские беспилотники движутся в направлении города.

В Киеве работают силы ПВО

В Киеве раздаются взрывы - работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги 

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.

За сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов и более 1600 беспилотников06.03.26, 07:01 • 4878 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киев