В Киеве работают силы ПВО 6 марта 2026
Киев • УНН
В Киеве раздаются взрывы, силы ПВО ликвидируют угрозу в небе над столицей. Вражеские беспилотники движутся в направлении города.
В Киеве раздаются взрывы - работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги
В Воздушных силах предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.
