У Києві працює ППО: відбиття атаки ворожих БпЛА
Київ • УНН
У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона активно працює над Троєщиною, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
У Києві працює ППО по ворожих БпЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Додамо
Міський голова Віталій Кличко заявив, що ворожі БпЛА над Троєщиною.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в столиці оголошено повітряну тривогу.
У Києві оголошено повітряну тривогу: жителів просять прямувати в укриття15.10.24, 22:40 • 33255 переглядiв