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В Киеве работает ПВО: отражение атаки вражеских БпЛА

В Киеве работает ПВО: отражение атаки вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 20:04  •  2161 просмотра

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников. Противовоздушная оборона активно работает над Троещиной, жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В Киеве работает ПВО по вражеским БпЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

- говорится в сообщении.

Добавим

Городской голова Виталий Кличко заявил, что вражеские БпЛА над Троещиной. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что в столице объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия15 октября 2024, 19:40 • 4210 просмотров

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