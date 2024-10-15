В Киеве работает ПВО: отражение атаки вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников. Противовоздушная оборона активно работает над Троещиной, жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киеве работает ПВО по вражеским БпЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Добавим
Городской голова Виталий Кличко заявил, что вражеские БпЛА над Троещиной.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия15 октября 2024, 19:40 • 4210 просмотров