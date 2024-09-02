У Києві перед початком навчального року внаслідок атаки рф пошкоджено вікна двох шкіл
Київ • УНН
Перед початком навчального року в Києві пошкоджено вікна двох шкіл у Шевченківському та Святошинському районах через ракетну атаку. Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження, навчальний процес у цих школах розпочався.
У Києві перед початком навчального року пошкоджено вікна двох шкіл у Шевченківському та Святошинському районах через ракетну атаку російських військ, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок ракетної атаки перед початком нового навчального року, в столиці пошкоджені вікна в двох школах. У Шевченківському та Святошинському районах", - повідомив Кличко у Telegram.
Комунальники, з його слів, оперативно ліквідовують пошкодження.
"Навчальний процес у цих школах розпочався", - зазначив мер Києва.
Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований02.09.24, 10:21 • 22671 перегляд