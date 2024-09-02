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У Києві перед початком навчального року внаслідок атаки рф пошкоджено вікна двох шкіл

У Києві перед початком навчального року внаслідок атаки рф пошкоджено вікна двох шкіл

Київ • УНН

 • 55752 перегляди

Перед початком навчального року в Києві пошкоджено вікна двох шкіл у Шевченківському та Святошинському районах через ракетну атаку. Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження, навчальний процес у цих школах розпочався.

У Києві перед початком навчального року пошкоджено вікна двох шкіл у Шевченківському та Святошинському районах через ракетну атаку російських військ, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок ракетної атаки перед початком нового навчального року, в столиці пошкоджені вікна в двох школах. У Шевченківському та Святошинському районах", - повідомив Кличко у Telegram.

Комунальники, з його слів, оперативно ліквідовують пошкодження.

"Навчальний процес у цих школах розпочався", - зазначив мер Києва.

Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований02.09.24, 10:21 • 22671 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв

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