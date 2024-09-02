В Киеве перед началом учебного года в результате атаки рф повреждены окна двух школ

В Киеве перед началом учебного года повреждены окна двух школ в Шевченковском и Святошинском районах из-за ракетной атаки российских войск, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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«В результате ракетной атаки перед началом нового учебного года, в столице повреждены окна в двух школах. В Шевченковском и Святошинском районах», - сообщил Кличко в Telegram.

Коммунальщики, по его словам, оперативно ликвидируют повреждения.

«Учебный процесс в этих школах начался», - отметил мэр Киева.

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