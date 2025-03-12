У Києві чоловік забив насмерть 84-річну матір металевим ціпком

У Києві чоловік забив літню матір металевим ціпком. Про це повідомляє УНН із посиланням на Поліцію Києва.

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Зазначається, що до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від 40-річного чоловіка, про те, що він виявив свою 84-річну бабусю з тілесними ушкодженнями за місцем її проживання.

Поліцейські встановили, що жінку побив металевим ціпком її 64-річний син. Киянка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована, однак, через чисельні травми померла у лікарні - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що оперативники затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо

9 березня на станції київського метрополітену"Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд. Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи.

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