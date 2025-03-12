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В Киеве мужчина забил насмерть 84-летнюю мать металлическим цепью

Киев • УНН

 • 29408 просмотра

В Киеве 64-летний мужчина забил свою мать металлическим цепью, из-за многочисленных травм женщина умерла в больнице. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина забил насмерть 84-летнюю мать металлическим цепью

В Киеве мужчина забил пожилую мать металлическим цепком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Детали

Отмечается, что в Соломенское управление полиции поступило сообщение от 40-летнего мужчины о том, что он обнаружил свою 84-летнюю бабушку с телесными повреждениями по месту ее проживания.

Полицейские установили, что женщину избил металлическим цепком ее 64-летний сын. Киевлянка получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована, однако, из-за многочисленных травм скончалась в больнице

- говорится в сообщении.

В полиции добавили, что оперативники задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Напомним

9 марта на станции киевского метрополитена "Вырлица" пассажир попал под поезд. Чрезвычайники обнаружили тело мужчины под третьим вагоном, примерно в 70 метрах от платформы.

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