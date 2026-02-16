$43.100.11
Ексклюзив
11:42 • 3918 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 8342 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 15635 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 25033 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 31474 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 60214 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47848 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38272 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35312 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74586 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
У Києві чоловік під час сварки вдарив брата-близнюка ножем у живіт

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Києві 50-річний чоловік завдав ножового поранення своєму брату-близнюку під час конфлікту. Потерпілого госпіталізували, нападника затримали та повідомили про підозру.

У Києві чоловік під час сварки вдарив брата-близнюка ножем у живіт

У столиці поліцейські затримали 50-річного киянина, який під час конфлікту завдав ножового поранення своєму брату-близнюку. Потерпілого госпіталізували, нападнику повідомили про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення із закладу охорони здоров’я про госпіталізацію місцевого мешканця із ножовим пораненням. Для з’ясування всіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції

- йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили, що вечеря близьких родичів, 50-річних братів-близнюків, з вживанням алкоголю призвела до чергової сімейної сварки. За попередньою інформацією, між ними часто виникали конфліктні ситуації та загалом взаємини були напруженими.

Під час чергової суперечки, один з чоловіків схопив кухонний ніж та завдав своєму братові удару в живіт. Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникаючим пораненням. Працівники відділу кримінальної поліції затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою

- йдеться у дописі поліції.

Нагадаємо

У Харкові 14 лютого в одному з торгових центрів стався нещасний випадок: 21-річний чоловік впав з ескалатора та травмував обличчя.

Алла Кіосак

