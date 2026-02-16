У Києві чоловік під час сварки вдарив брата-близнюка ножем у живіт

У столиці поліцейські затримали 50-річного киянина, який під час конфлікту завдав ножового поранення своєму брату-близнюку. Потерпілого госпіталізували, нападнику повідомили про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення із закладу охорони здоров’я про госпіталізацію місцевого мешканця із ножовим пораненням. Для з’ясування всіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції

Правоохоронці встановили, що вечеря близьких родичів, 50-річних братів-близнюків, з вживанням алкоголю призвела до чергової сімейної сварки. За попередньою інформацією, між ними часто виникали конфліктні ситуації та загалом взаємини були напруженими.

Під час чергової суперечки, один з чоловіків схопив кухонний ніж та завдав своєму братові удару в живіт. Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникаючим пораненням. Працівники відділу кримінальної поліції затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою