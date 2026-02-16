В Киеве мужчина во время ссоры ударил брата-близнеца ножом в живот

В столице полицейские задержали 50-летнего киевлянина, который во время конфликта нанес ножевое ранение своему брату-близнецу. Пострадавшего госпитализировали, нападавшему сообщили о подозрении. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

В Днепровское управление полиции поступило сообщение из учреждения здравоохранения о госпитализации местного жителя с ножевым ранением. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции

Правоохранители установили, что ужин близких родственников, 50-летних братьев-близнецов, с употреблением алкоголя привел к очередной семейной ссоре. По предварительной информации, между ними часто возникали конфликтные ситуации и в целом взаимоотношения были напряженными.

Во время очередной ссоры один из мужчин схватил кухонный нож и нанес своему брату удар в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением. Сотрудники отдела криминальной полиции задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. На время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей