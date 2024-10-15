У Куп'янську посилять заходи з евакуації цивільного населення - ОВА
Київ • УНН
У Куп'янському районі посилюють евакуацію через зростання атак окупантів. У Борівській громаді оголошено примусову евакуацію 119 дітей. За місяць евакуйовано 234 дитини з родинами.
У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на Харківську ОВА.
За даними ОВА, російські окупанти загострюють ситуацію на Куп’янському напрямку. Лише впродовж останньої доби загарбники здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника. Аби убезпечити жителів Куп’янської міської територіальної громади під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.
"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", - зазначив Синєгубов.
Крім того, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.
"В громаді системно ведеться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця. Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади", - додав Олег Синєгубов.
За даними ОВА, охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.
На Харківщині вирішили провести примусову евакуацію дітей з Борівської громади, обов'язкову для всіх - з низки громад Куп'янщини - ОВА15.10.24, 16:58 • 15594 перегляди