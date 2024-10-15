У Куп'янську посилять заходи з евакуації цивільного населення - ОВА

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6684 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 17072 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 33428 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48393 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82910 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67091 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79237 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94090 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87424 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179623 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11128 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10488 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4980 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 6418 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4034 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 33428 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179623 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335401 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269185 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2332 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48393 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18592 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23705 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29351 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Куп'янську посилять заходи з евакуації цивільного населення - ОВА

Київ • УНН

 • 16175 перегляди

У Куп'янському районі посилюють евакуацію через зростання атак окупантів. У Борівській громаді оголошено примусову евакуацію 119 дітей. За місяць евакуйовано 234 дитини з родинами.

У Куп'янську посилять заходи з евакуації цивільного населення - ОВА

У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на Харківську ОВА.

За даними ОВА, російські окупанти загострюють ситуацію на Куп’янському напрямку. Лише впродовж останньої доби загарбники здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника. Аби убезпечити жителів Куп’янської міської територіальної громади під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.

"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", - зазначив Синєгубов.

Крім того, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.

"В громаді системно ведеться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця. Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади", - додав Олег Синєгубов.

За даними ОВА, охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

На Харківщині вирішили провести примусову евакуацію дітей з Борівської громади, обов'язкову для всіх - з низки громад Куп'янщини - ОВА15.10.24, 16:58 • 15594 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72