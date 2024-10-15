В Купянске усилят меры по эвакуации гражданского населения - ОВА
Киев • УНН
В Купянском районе усиливают эвакуацию из-за роста атак оккупантов. В Боровской громаде объявлена принудительная эвакуация 119 детей. За месяц эвакуированы 234 ребенка с семьями.
В связи с ситуацией с безопасностью сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на Харьковскую ОГА.
По данным ОВА, российские оккупанты обостряют ситуацию на Купянском направлении. Только за последние сутки захватчики совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника. Чтобы обезопасить жителей Купянской городской территориальной громады во время заседания Совета обороны области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.
«Эвакуация семей с детьми из прифронтовых громад Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Осталось эвакуировать еще 35 детей. В связи с ситуацией с безопасностью сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск», - отметил Синегубов.
Кроме того, во время заседания Совета обороны Харьковской области эвакуацию в принудительный способ семей с детьми объявили в Боровской тергромаде. Эвакуации подлежат 119 детей из поселка Боровая.
«В громаде системно ведется разъяснительная работа с родителями, о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места. Есть предварительная информация что есть еще семьи, которые в ближайшее время планируют эвакуироваться из громады», - добавил Олег Синегубов.
По данным ОВА, желающие эвакуироваться могут обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию по телефону: 0 800 33 92 91.
В Харьковской области решили провести принудительную эвакуацию детей из Боровской громады, обязательную для всех - из ряда громад Купянщины - ОВА15 октября 2024, 13:58 • 11265 просмотров