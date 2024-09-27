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У Кривому Розі четверо постраждалих від ракетного удару рф, доля 4 невідома

У Кривому Розі четверо постраждалих від ракетного удару рф, доля 4 невідома

Київ • УНН

 • 15416 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі. Четверо чоловіків постраждали, двоє госпіталізовані, доля чотирьох людей невідома, пошуково-рятувальна операція триває.

У Кривому Розі, де російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції, відомо вже про 4 постраждалих, двоє госпіталізовані, доля чотирьох людей невідома, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Кривому Розі вже четверо постраждалих чоловіків. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наразі невідома доля чотирьох людей

- написав Лисак.

З його слів, пошуково-рятувальна операція триває.

У Кривому Розі росіяни завдали ракетний удар по управлінню поліції: є постраждалі, одну людину уже госпіталізовано27.09.24, 10:35 • 15117 переглядiв

Юлія Шрамко

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