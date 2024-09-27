У Кривому Розі четверо постраждалих від ракетного удару рф, доля 4 невідома
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі. Четверо чоловіків постраждали, двоє госпіталізовані, доля чотирьох людей невідома, пошуково-рятувальна операція триває.
У Кривому Розі, де російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції, відомо вже про 4 постраждалих, двоє госпіталізовані, доля чотирьох людей невідома, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Кривому Розі вже четверо постраждалих чоловіків. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наразі невідома доля чотирьох людей
З його слів, пошуково-рятувальна операція триває.
У Кривому Розі росіяни завдали ракетний удар по управлінню поліції: є постраждалі, одну людину уже госпіталізовано27.09.24, 10:35 • 15117 переглядiв