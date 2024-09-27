В Кривом Роге четверо пострадавших от ракетного удара рф, судьба 4 неизвестна
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Четверо мужчин пострадали, двое госпитализированы, судьба четырех человек неизвестна, поисково-спасательная операция продолжается.
В Кривом Роге, где российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции, известно уже о 4 пострадавших, двое госпитализированы, судьба четырех человек неизвестна, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Кривом Роге уже четверо пострадавших мужчин. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В настоящее время неизвестна судьба четырех человек
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован27 сентября 2024, 07:35 • 8465 просмотров