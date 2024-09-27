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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге четверо пострадавших от ракетного удара рф, судьба 4 неизвестна

В Кривом Роге четверо пострадавших от ракетного удара рф, судьба 4 неизвестна

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 08:06  •  7429 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Четверо мужчин пострадали, двое госпитализированы, судьба четырех человек неизвестна, поисково-спасательная операция продолжается.

В Кривом Роге, где российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции, известно уже о 4 пострадавших, двое госпитализированы, судьба четырех человек неизвестна, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Кривом Роге уже четверо пострадавших мужчин. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В настоящее время неизвестна судьба четырех человек

- написал Лысак.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован27 сентября 2024, 07:35 • 8465 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krivoi-rogКривой Рог