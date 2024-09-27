В Кривом Роге четверо пострадавших от ракетного удара рф, судьба 4 неизвестна

В Кривом Роге, где российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции, известно уже о 4 пострадавших, двое госпитализированы, судьба четырех человек неизвестна, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Кривом Роге уже четверо пострадавших мужчин. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В настоящее время неизвестна судьба четырех человек - написал Лысак.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован