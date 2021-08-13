У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та ВАЗ: тіло водія легковика вирізали рятувальники

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13 серпня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного мікроавтобусу Fiat та транспортного засобу ВАЗ-2106. За попередньою інформацією причиною зіткнення стало ускладнення дорожнього руху через іншу дорожньо-транспортну пригоду яка сталась на цьому ж місці раніше. Внаслідок лобового зіткнення водія легковика ВАЗ було заблоковано у деформованому кузові автомобіля.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло водія без ознак життя з легковика.

Також, внаслідок ДТП постраждала пасажирка легковика(1970 року народження), яку до приїзду рятувальників було госпіталізовано до Криворізької міської лікарні №2. Водій вантажного мікроавтобусу від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо

На Одещині в ДТП загинули троє поліцейських. На Волині в ДТП автівку розірвало навпіл, водій загинув на місці, а неповнолітній пасажир - в реанімації.