У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та ВАЗ: тіло водія легковика вирізали рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Кривому Розі сталася смертельна аварія за участі вантажівки Fiat і ВАЗ-2106. Внаслідок зіткнення рятувальники деблокували тіло водія легковика, інформують в ДСНС. Про це пише УНН.
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13 серпня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного мікроавтобусу Fiat та транспортного засобу ВАЗ-2106. За попередньою інформацією причиною зіткнення стало ускладнення дорожнього руху через іншу дорожньо-транспортну пригоду яка сталась на цьому ж місці раніше. Внаслідок лобового зіткнення водія легковика ВАЗ було заблоковано у деформованому кузові автомобіля.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло водія без ознак життя з легковика.
Також, внаслідок ДТП постраждала пасажирка легковика(1970 року народження), яку до приїзду рятувальників було госпіталізовано до Криворізької міської лікарні №2. Водій вантажного мікроавтобусу від госпіталізації відмовився.
Нагадаємо
На Одещині в ДТП загинули троє поліцейських. На Волині в ДТП автівку розірвало навпіл, водій загинув на місці, а неповнолітній пасажир - в реанімації.