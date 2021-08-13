На Одещині в ДТП загинули троє поліцейських

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Троє співробітників Управління карного розшуку поліції Одещини загинули в ДТП сьогодні, 13 серпня. Про це інформують у поліції Одещини, пише УНН.

Деталі

Інформують, що 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький та 26-річний капітан поліції Олександр Братінов загинули сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді.

Цитата

“Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Чернігові на смерть збили поліцейського на пішохідному переході.

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