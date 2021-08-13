У Чернігові насмерть збили поліцейського на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті не вижив співробітник поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.
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Поліцейський Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП. У поліції уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова.
На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.
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"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.
Нагадаємо
Напередодні у Білій Церкві стався конфлікт, під час якого побилися поліцейські. Наразі в управлінні поліції охорони Київщини розпочато службове розслідування.