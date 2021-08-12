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У Білій Церкві влаштували бійку двоє поліцейських: проведуть службове розслідування

Київ • УНН

 • 19023 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білій Церкві стався конфлікт, під час якого побилися поліцейські. Наразі в управлінні поліції охорони Київщини розпочато службове розслідування, пише УНН.

Цитата:

“У Київській області в місті Біла Церква між працівниками поліції охорони виник конфлікт, який переріс у штовханину. Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування”, - зазначили у поліції.

Деталі

Відео штовханини потрапило у соціальні мережі. На кадрах можна побачити, що один правоохоронець зчепився з іншим, а колеги учасників бійки намагалася вгамувати. У поліції відмовилися надавати деталі та обставини конфлікту.

Нагадаємо

1 серпня у Харкові чоловік із металевою палицею видерся на дах будинку, де влаштував бійку з поліцією. У результаті двоє поліцейських отримали травми, один з них - зірвався з даху.

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