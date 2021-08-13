На Волині в ДТП автівку розірвало навпіл: водій загинув на місці, неповнолітній - в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Війниця та Холопичі Володимир-Волинського району Волинської області сьогодні, близько 7 ранку. Про це УНН інформують у пресслужбі поліції Волині.
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Водій автомобіля BMW, здійснюючи поворот, не врахував дорожню обстановку, з’їхав у лівий кювет, де й зіткнувся із деревом.
Від отриманих травм він загинув на місці події. Окрім водія, в авто перебував 16-річний пасажир. Хлопця із різноманітними травмами госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Всі обставини аварії встановить слідство.
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