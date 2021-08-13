На Волині в ДТП автівку розірвало навпіл: водій загинув на місці, неповнолітній - в реанімації

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Війниця та Холопичі Володимир-Волинського району Волинської області сьогодні, близько 7 ранку. Про це УНН інформують у пресслужбі поліції Волині.

Деталі

Водій автомобіля BMW, здійснюючи поворот, не врахував дорожню обстановку, з’їхав у лівий кювет, де й зіткнувся із деревом.

Від отриманих травм він загинув на місці події. Окрім водія, в авто перебував 16-річний пасажир. Хлопця із різноманітними травмами госпіталізували у відділення реанімації.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Всі обставини аварії встановить слідство.

Нагадаємо

Троє співробітників Управління карного розшуку поліції Одещини загинули в ДТП сьогодні, 13 серпня.

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