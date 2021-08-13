На Волыни в ДТП автомобиль разорвало пополам: водитель погиб на месте, несовершеннолетний - в реанимации

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло между селами Войница и Холопичи Владимир-Волынского района Волынской области сегодня, около 7 утра. Об этом УНН информируют в пресс-службе полиции Волыни.

Детали

Водитель автомобиля BMW, осуществляя поворот, не учел дорожную обстановку, съехал в левый кювет, где и столкнулся с деревом.

От полученных травм он погиб на месте происшествия. Кроме водителя, в авто находился 16-летний пассажир. Парня с различными травмами госпитализировали в отделение реанимации.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть. Все обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним

Трое сотрудников Управления уголовного розыска полиции Одесской погибли в ДТП сегодня, 13 августа.

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