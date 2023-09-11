У Кривому Розі пролунали вибухи

Цитата

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі повітряна тривога лунає у Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській, Запорізькій областях, а також на Донеччині і Луганщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.

Відзначимо, що сьогодні вночі близько 04.00 ночі, за даними Повітряних Сил, дві групи "шахедів" рухалися у напрямку Кривого Рогу.