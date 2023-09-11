У Кривому Розі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Кривому Розі чути вибухи, у регіоні звучить повітряна тривога. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
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«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», — йдеться у повідомленні.
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Наразі повітряна тривога лунає у Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській, Запорізькій областях, а також на Донеччині і Луганщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
Відзначимо, що сьогодні вночі близько 04.00 ночі, за даними Повітряних Сил, дві групи "шахедів" рухалися у напрямку Кривого Рогу.