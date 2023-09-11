В Кривом Роге прогремели взрывы

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«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — говорится в сообщении.

Подробности

В настоящее время воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Отметим, что сегодня ночью около 04:00 ночи, по данным Воздушных Сил, две группы "шахедов" двигались в направлении Кривого Рога.