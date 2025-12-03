$42.330.01
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 6308 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 17888 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 27013 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 24528 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 35947 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 73639 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49246 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39263 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34140 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
У кремлі стверджують, що путін не відкидав мирний план США

Київ • УНН

 • 890 перегляди

пєсков заявив, що формулювання про відмову путіна від мирного плану США є неправильним, адже прямий обмін думками відбувся вперше. кремль дотримуватиметься принципу тиші для продуктивності переговорів.

У кремлі стверджують, що путін не відкидав мирний план США

У кремлі стверджують, що формулювання, що глава кремля володимир путін відкинув мирний план США щодо війни рф проти України, неправильне, про що, як повідомляють росЗМІ, сказав прессекретар путіна дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи буде правильним таке формулювання, що під час вчорашньої зустрічі путін відкинув американський план, пєсков заявив: "Ні, вона не буде правильною. Справа в тому, що власне, прямий обмін думками, він відбувся вчора вперше. І щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу".

На уточнення щодо "технічного боку" переговорів пєсков заявив, що "чим у більшій тиші ці переговори вестимуться, тим більша продуктивність цих переговорів", і цього принципу у кремлі "будуть дотримуватися".

Також пєсков заявив, що телефонна розмова між путіним і президентом США Дональдом Трампом можлива у будь-який момент.

За його словами, є можливість організувати телефонні переговори оперативно, а зараз робота ведеться на експертному рівні, на якому "мають бути досягнуті певні результати".

"Ми високо цінуємо політичну волю президента Трампа продовжувати шукати розв'язання для мирного врегулювання в Україні. Звісно, ​​ми вдячні за ці зусилля адміністрації Трампа", - сказав він.

Доповнення

Російський представник заявив у середу, що росія та США не досягли компромісу щодо можливої ​​мирної угоди щодо України після п'ятигодинної зустрічі глави кремля володимира путіна та високопоставлених представників президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі03.12.25, 00:18 • 24529 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна