У кремлі стверджують, що путін не відкидав мирний план США

У кремлі стверджують, що формулювання, що глава кремля володимир путін відкинув мирний план США щодо війни рф проти України, неправильне, про що, як повідомляють росЗМІ, сказав прессекретар путіна дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи буде правильним таке формулювання, що під час вчорашньої зустрічі путін відкинув американський план, пєсков заявив: "Ні, вона не буде правильною. Справа в тому, що власне, прямий обмін думками, він відбувся вчора вперше. І щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу".

На уточнення щодо "технічного боку" переговорів пєсков заявив, що "чим у більшій тиші ці переговори вестимуться, тим більша продуктивність цих переговорів", і цього принципу у кремлі "будуть дотримуватися".

Також пєсков заявив, що телефонна розмова між путіним і президентом США Дональдом Трампом можлива у будь-який момент.

За його словами, є можливість організувати телефонні переговори оперативно, а зараз робота ведеться на експертному рівні, на якому "мають бути досягнуті певні результати".

"Ми високо цінуємо політичну волю президента Трампа продовжувати шукати розв'язання для мирного врегулювання в Україні. Звісно, ​​ми вдячні за ці зусилля адміністрації Трампа", - сказав він.

Доповнення

Російський представник заявив у середу, що росія та США не досягли компромісу щодо можливої ​​мирної угоди щодо України після п'ятигодинної зустрічі глави кремля володимира путіна та високопоставлених представників президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

