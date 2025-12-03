В Кремле утверждают, что Путин не отвергал мирный план США

В кремле утверждают, что формулировка, что глава кремля владимир путин отверг мирный план США по войне рф против Украины, неправильная, о чем, как сообщают росСМИ, сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков, пишет УНН.

Детали

На вопрос, будет ли правильной такая формулировка, что во время вчерашней встречи путин отверг американский план, песков заявил: "Нет, она не будет правильной. Дело в том, что собственно, прямой обмен мнениями, он состоялся вчера впервые. И что-то было принято, что-то было обозначено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс и поиск компромисса".

На уточнение относительно "технической стороны" переговоров песков заявил, что "чем в большей тишине эти переговоры будут вестись, тем больше продуктивность этих переговоров", и этого принципа в кремле "будут придерживаться".

Также песков заявил, что телефонный разговор между путиным и президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент.

По его словам, есть возможность организовать телефонные переговоры оперативно, а сейчас работа ведется на экспертном уровне, на котором "должны быть достигнуты определенные результаты".

"Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать решение для мирного урегулирования в Украине. Конечно, мы благодарны за эти усилия администрации Трампа", - сказал он.

Дополнение

Российский представитель заявил в среду, что россия и США не достигли компромисса по возможному мирному соглашению по Украине после пятичасовой встречи главы кремля владимира путина и высокопоставленных представителей президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле