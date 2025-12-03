В Кремле утверждают, что Путин не отвергал мирный план США

$42.330.01
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 5288 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 17392 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 26524 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 24129 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 35679 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 73430 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49148 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39186 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34088 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 12359 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 14568 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 20466 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 18732 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 14269 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 18860 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 34704 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 44135 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 42421 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 43329 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 51016 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 53237 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 108616 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 82703 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 98558 просмотра
В Кремле утверждают, что Путин не отвергал мирный план США

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Песков заявил, что формулировка об отказе Путина от мирного плана США является неправильной, ведь прямой обмен мнениями состоялся впервые. Кремль будет придерживаться принципа тишины для продуктивности переговоров.

В Кремле утверждают, что Путин не отвергал мирный план США

В кремле утверждают, что формулировка, что глава кремля владимир путин отверг мирный план США по войне рф против Украины, неправильная, о чем, как сообщают росСМИ, сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков, пишет УНН.

Детали

На вопрос, будет ли правильной такая формулировка, что во время вчерашней встречи путин отверг американский план, песков заявил: "Нет, она не будет правильной. Дело в том, что собственно, прямой обмен мнениями, он состоялся вчера впервые. И что-то было принято, что-то было обозначено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс и поиск компромисса".

На уточнение относительно "технической стороны" переговоров песков заявил, что "чем в большей тишине эти переговоры будут вестись, тем больше продуктивность этих переговоров", и этого принципа в кремле "будут придерживаться".

Также песков заявил, что телефонный разговор между путиным и президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент.

По его словам, есть возможность организовать телефонные переговоры оперативно, а сейчас работа ведется на экспертном уровне, на котором "должны быть достигнуты определенные результаты".

"Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать решение для мирного урегулирования в Украине. Конечно, мы благодарны за эти усилия администрации Трампа", - сказал он.

Дополнение

Российский представитель заявил в среду, что россия и США не достигли компромисса по возможному мирному соглашению по Украине после пятичасовой встречи главы кремля владимира путина и высокопоставленных представителей президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле03.12.25, 00:18 • 24123 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина