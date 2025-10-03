У красноярському краї рф розбився літак Ан-2: одна людина загинула
Київ • УНН
У п'ятницю 3 жовтня в Єрмаковському районі Красноярського краю РФ розбився літак Ан-2. Загинула одна людина, на місці події працюють рятувальні служби.
У п’ятницю 3 жовтня, у красноярському краї рф розбився літак Ан-2 – є загиблий. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Трагедія сталась в єрмаковському районі, на півдні даного суб’єкта російської федерації. Там розташована гірська система західний саян протяжністю 650 км.
Повідомляється, що загинула одна людина: на місці події працюють рятувальні служби.
Пізніше стало відомо, що літак належав компанії "Борус" - всередині перебувало двоє членів екіпажу.
