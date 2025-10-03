У красноярському краї рф розбився літак Ан-2: одна людина загинула

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 2114 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3602 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 8146 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20217 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23468 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17791 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18574 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15856 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15175 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18067 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярнi новини
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 10610 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 22796 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 9658 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 32920 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15292 перегляди
Публікації
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 1592 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 2126 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 3614 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 20222 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 23473 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15339 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 26058 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 69121 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 76811 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 57338 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

У красноярському краї рф розбився літак Ан-2: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 986 перегляди

У п'ятницю 3 жовтня в Єрмаковському районі Красноярського краю РФ розбився літак Ан-2. Загинула одна людина, на місці події працюють рятувальні служби.

У красноярському краї рф розбився літак Ан-2: одна людина загинула

У п’ятницю 3 жовтня, у красноярському краї рф розбився літак Ан-2 – є загиблий. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Трагедія сталась в єрмаковському районі, на півдні даного суб’єкта російської федерації. Там розташована гірська система західний саян протяжністю 650 км.

Повідомляється, що загинула одна людина: на місці події працюють рятувальні служби.

Пізніше стало відомо, що літак належав компанії "Борус" - всередині перебувало двоє членів екіпажу.

Нагадаємо

У хабаровському краї рф зник гвинтокрил Мі-8. На борту перебували три члени екіпажу та двоє техніків.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Мі-8