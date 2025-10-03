В красноярском крае рф разбился самолет Ан-2: один человек погиб
Киев • УНН
В пятницу 3 октября в ермаковском районе красноярского края рф разбился самолет Ан-2. Погиб один человек, на месте происшествия работают спасательные службы.
Детали
Трагедия произошла в ермаковском районе, на юге данного субъекта российской федерации. Там расположена горная система западный саян протяженностью 650 км.
Сообщается, что погиб один человек: на месте происшествия работают спасательные службы.
Позже стало известно, что самолет принадлежал компании "Борус" - внутри находились два члена экипажа.
Напомним
В хабаровском крае рф исчез вертолет Ми-8. На борту находились три члена экипажа и двое техников.