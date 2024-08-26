У кожному медзакладі Одещини буде відповідальна за харчування військових особа - обладміністрація

Відсьогодні за кожним медичним закладом Одеської області буде закріплена особа, відповідальна за харчування пацієнтів. Таке рішення прийнято за підсумками селекторної наради з керівниками медичних закладів Одещини, в яких проходять стаціонарне лікування військовослужбовці, передає УНН.

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Селекторна нарада пройшла під головуванням директора Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Оксани Рокунець-Сорочан.

Члени наради наголосили на необхідності для керівників закладів охорони здоров'я взяти під персональну відповідальність особистий контроль за якістю надання медичної допомоги хворим в закладі, їх належне забезпечення харчуванням та лікарськими засобами.

У свою чергу, очільниця Департаменту наголосила на важливості налагодження комунікації між керівництвом установ та військовослужбовцями, що перебувають на лікуванні. За підсумками наради, генеральним директорам медзакладів було доручено:

Визначена особа буде відповідальним комунікатором за якість та своєчасність надання медичної допомоги військовим, що перебувають на лікуванні, з метою оперативного реагування на їх нагальні потреби

Крім того, у ході наради було домовлено щотижнево заслуховувати на нарадах проблеми, які виникають як в комунікації та лікуванні, так і супроводі військових, що проходять лікування в цивільних закладах охорони здоров’я. Й створити резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення безперебійного надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Нагадаємо

Минулого тижня бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через погане харчування та умови перебування в одеській психлікарні. У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю.

На скандал оперативно відреагували в Одеській ОВА, і лікарня перетворилися на санаторій принаймні у харчуванні. Про це, серед інших, повідомили самі пацієнти лікарні.

За кілька днів Конопля припинив голодування, після зустрічі з очільником облдержадміністрації Олегом Кіпером. Голова Одеської ОВА пообіцяв покращити харчування у психлікарні, перевівши її на кейтеринг та забезпечивши продуктами від супермаркетів.

Ця людина (Кіпер, - ред.) поважає військових, військові поважають його. Ми з ним поговорили, як з батьком, він мені сказав, як буде. І я йому вірю. Я вірю його слову і його авторитету