Овочі, ковбаска і навіть персики: пацієнти одеської лікарні розповіли, як змінилося їх життя за добу
Київ • УНН
Після заяви бойового медика про погане харчування в психлікарні на Одещині, ситуація змінилася. Пацієнти повідомляють про значне покращення якості їжі, включаючи овочі, м'ясо та фрукти.
Днями бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через погане харчування та умови перебування в психлікарні на Одещині. У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю. На скандал оперативно відреагували в Одеській ОВА, і лікарня перетворилися на санаторій, принаймні, у харчуванні. Про це УНН розповіли пацієнти закладу.
"Звісно покращилася. Зранку овочі були, в обід - підкопчене сало і фрукти. Гріх жалітися", - коментує пацієнт лікарні Роман.
"Сьогодні харчування покращилося капітально. Дають овочі, ковбаску, сало, наваристий борщ, макарони. Навіть персики давали. Все добре, навіть прекрасно", - додає Роман.
Про позитивні зміни розповів також пацієнт лікарні на імʼя Денис.
"Покращилася ситуація, звісно. Сніданок був смачний, обід теж - макарони з мʼясом, суп. Поки кіпіш не наведеш - нічого не буде, як то кажуть", - додав він.
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За словами волонтера, директора ГО "Час дії" Оксани Алєксєєвої, розв'язання цієї проблеми в ореолі компетенції Міністерства оборони.
Проте після публікації відео у ситуацію оперативно втрутилися Одеська обласна адміністрації. Вчора у лікарні був заступник голови ОВА Олександр Харлов, який доручив профільному департаменту провести перевірку медзакладу і негайно вирішити питання з харчуванням пацієнтів.