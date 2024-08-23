Харчування військових - це компетенція МОУ: в одеському центрі допомоги ветеранам прокоментували інцидент з якістю їжі в медзакладі
Київ • УНН
Директор Одеського центру допомоги ветеранам закликала Міноборони контролювати харчування військових у цивільних лікарнях. Це пов'язано з нещодавнім скандалом щодо неналежного харчування в психлікарні на Одещині.
Питання щодо харчування військових в цивільних лікарнях повинно контролювати Міністерство оборони України. Про це у своєму fb написала волонтер, директор ГО "Час дії" Оксана Алєксєєва, передає УНН.
Знову тема з неналежним харчуванням військових в цивільних лікарнях.... Не буду популярна в звинуваченнях або виправдовуваннях, а знову підніму тему харчування військових в цивільних лікарнях згідно продовольчих атестатів. І контролювати це питання повинно Міністерство оборони України! У військових свої норми та калорії, свої лабораторії контролю якості і не повинні наші захисники залежати від змін керівництва цивільних лікарень чи неналежного приготування "цивільної" їжі
Також Алєксєєва подякувала Одеській ОВА та її заступнику Олександру Харкову за швидку реакцію.
Нагадаємо
Бойовий медик оголосив голодування через погане харчування та умови перебування в психлікарні на Одещині. У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю.
До свого повідомлення він додав відео, на якому показав, який вигляд має їжа та умови його перебування в лікарні.
На скандал відреагували в Одеській ОДА. Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов доручив профільному департаменту провести перевірку і невідкладно вирішити проблему з харчуванням в одному з обласних спеціалізованих закладів психіатричної медичної допомоги.
Однак, варто зазначити, що системне розв'язання цієї проблеми в ореолі компетенції міністерства охорони здоров'я та міністерства оборони.