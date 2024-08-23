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Харчування військових - це компетенція МОУ: в одеському центрі допомоги ветеранам прокоментували інцидент з якістю їжі в медзакладі

Київ • УНН

 • 12470 перегляди

Директор Одеського центру допомоги ветеранам закликала Міноборони контролювати харчування військових у цивільних лікарнях. Це пов'язано з нещодавнім скандалом щодо неналежного харчування в психлікарні на Одещині.

Питання щодо харчування військових в цивільних лікарнях повинно контролювати  Міністерство оборони України. Про це у своєму fb написала волонтер, директор ГО "Час дії" Оксана Алєксєєва, передає УНН.

Знову тема з неналежним харчуванням військових в цивільних лікарнях.... Не буду популярна в звинуваченнях або виправдовуваннях, а знову підніму тему харчування військових в цивільних лікарнях згідно продовольчих атестатів. І контролювати це питання повинно Міністерство оборони України! У військових свої норми та калорії, свої лабораторії контролю якості і не повинні наші захисники залежати від змін керівництва цивільних лікарень чи неналежного приготування "цивільної" їжі

- пише вона.

Також Алєксєєва подякувала Одеській ОВА та її заступнику Олександру Харкову за швидку реакцію.

Нагадаємо

Бойовий медик оголосив голодування через погане харчування та умови перебування в психлікарні на Одещині. У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю.

До свого повідомлення він додав відео, на якому показав, який вигляд має їжа та умови його перебування в лікарні.

На скандал відреагували в Одеській ОДА. Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов доручив профільному департаменту провести перевірку і невідкладно вирішити проблему з харчуванням в одному з обласних спеціалізованих закладів психіатричної медичної допомоги.

Однак, варто зазначити, що системне розв'язання цієї проблеми в ореолі компетенції міністерства охорони здоров'я та міністерства оборони.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоУНН-Одеса

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