Питание военных - это компетенция МОУ: в одесском центре помощи ветеранам прокомментировали инцидент с качеством еды в медучреждении

Вопрос о питании военных в гражданских больницах должно контролировать Министерство обороны Украины. Об этом в своем fb написала директор Коммунального учреждения «Одесский областной центр помощи ветеранам войны» Оксана Алексеева, передает УНН.

Опять тема с ненадлежащим питанием военных в гражданских больницах.... Не буду популярна в обвинениях или оправданиях, а снова подниму тему питания военных в гражданских больницах согласно продовольственных аттестатов. И контролировать этот вопрос должно Министерство обороны Украины! У военных свои нормы и калории, свои лаборатории контроля качества и не должны наши защитники зависеть от изменений руководства гражданских больниц или ненадлежащего приготовления «гражданской» пищи - пишет она.

Также Алексеева поблагодарила Одесскую ОГА и ее заместителя Александра Харькова за быструю реакцию.

Напомним,

Боевой медик объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

К своему сообщению он добавил видео, на котором показал, как выглядит еда и условия его пребывания в больнице.

На скандал отреагировали в Одесской ОГА. Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов поручил профильному департаменту провести проверку и безотлагательно решить проблему с питанием в одном из областных специализированных учреждений психиатрической медицинской помощи.

Однако, стоит отметить, что системное решение этой проблемы в ореоле компетенции министерства здравоохранения и министерства обороны.