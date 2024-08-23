Питание военных - это компетенция МОУ: в одесском центре помощи ветеранам прокомментировали инцидент с качеством еды в медучреждении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Директор Одесского центра помощи ветеранам призвала Минобороны контролировать питание военных в гражданских больницах. Это связано с недавним скандалом о ненадлежащем питании в психбольнице в Одесской области.

Вопрос о питании военных в гражданских больницах должно контролировать  Министерство обороны Украины. Об этом в своем fb написала директор Коммунального учреждения «Одесский областной центр помощи ветеранам войны» Оксана Алексеева, передает УНН.

Опять тема с ненадлежащим питанием военных в гражданских больницах.... Не буду популярна в обвинениях или оправданиях, а снова подниму тему питания военных в гражданских больницах согласно продовольственных аттестатов. И контролировать этот вопрос должно Министерство обороны Украины! У военных свои нормы и калории, свои лаборатории контроля качества и не должны наши защитники зависеть от изменений руководства гражданских больниц или ненадлежащего приготовления «гражданской» пищи

- пишет она.

Также Алексеева поблагодарила Одесскую ОГА и ее заместителя Александра Харькова за быструю реакцию.

Напомним,

Боевой медик объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

К своему сообщению он добавил видео, на котором показал, как выглядит еда и условия его пребывания в больнице.

На скандал отреагировали в Одесской ОГА. Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов поручил профильному департаменту провести проверку и безотлагательно решить проблему с питанием в одном из областных специализированных учреждений психиатрической медицинской помощи.

Однако, стоит отметить, что системное решение этой проблемы в ореоле компетенции министерства здравоохранения и министерства обороны.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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