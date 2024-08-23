Овощи, колбаска и даже персики: пациенты одесской больницы рассказали, как изменилась их жизнь за сутки

На днях боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью. На скандал оперативно отреагировали в Одесской ОГА, и больница превратились в санаторий, по крайней мере, в питании. Об этом УНН рассказали пациенты заведения.

"Конечно улучшилась. Утром овощи были, в обед - подкопченное сало и фрукты. Грех жаловаться", - комментирует пациент больницы Роман.

"Сегодня питание улучшилось капитально. Дают овощи, колбаску, сало, наваристый борщ, макароны. Даже персики давали. Все хорошо, даже прекрасно", - добавляет Роман.

О положительных изменениях рассказал также пациент больницы по имени Денис.

"Улучшилась ситуация, конечно. Завтрак был вкусный, обед тоже - макароны с мясом, суп. Пока кипиш не наведешь - ничего не будет, как говорится", - добавил он.

Напомним

По словам волонтера, директора ОО "Час действия" Оксаны Алексеевой, решение этой проблемы в ореоле компетенции Министерства обороны.

Однако после публикации видео в ситуацию оперативно вмешались Одесская областная администрации. Вчера в больнице был заместитель главы ОВА Александр Харлов, который поручил профильному департаменту провести проверку медучреждения и немедленно решить вопрос с питанием пациентов.