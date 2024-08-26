В каждом медучреждении Одесской области будет ответственное за питание военных лицо - обладминистрация

С сегодняшнего дня за каждым медицинским учреждением Одесской области будет закреплено лицо, ответственное за питание пациентов. Такое решение принято по итогам селекторного совещания с руководителями медицинских учреждений Одесской области, в которых проходят стационарное лечение военнослужащие, передает УНН.

Детали

Селекторное совещание прошло под председательством директора Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксаны Рокунец-Сорочан.

Члены совещания отметили необходимость для руководителей учреждений здравоохранения взять под персональную ответственность личный контроль за качеством оказания медицинской помощи больным в учреждении, их надлежащее обеспечение питанием и лекарственными средствами.

В свою очередь, руководительница Департамента подчеркнула важность налаживания коммуникации между руководством учреждений и военнослужащими, находящимися на лечении. По итогам совещания, генеральным директорам медучреждений было поручено:

Взять под персональную ответственность контроль за соблюдением особенностей лечения и питания военнослужащих в подчиненных учреждениях здравоохранения.

Приказом руководителя определить в каждом лечебном учреждении ответственное лицо за коммуникацию с военнослужащими, получающими лечение, заведующими отделениями и командирами воинских частей по выяснению и решению насущных проблем военных.



Определенное лицо будет ответственным коммуникатором за качество и своевременность оказания медицинской помощи военным, находящимся на лечении, с целью оперативного реагирования на их насущные потребности - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе совещания было договорено еженедельно заслушивать на совещаниях проблемы, которые возникают как в коммуникации и лечении, так и сопровождении военных, проходящих лечение в гражданских учреждениях здравоохранения. И создать резерв лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи военнослужащим.

Напомним

На прошлой неделе боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в одесской психбольнице. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

На скандал оперативно отреагировали в Одесской ОГА, и больница превратились в санаторий по крайней мере в питании. Об этом, среди прочих, сообщили сами пациенты больницы.

Через несколько дней Конопля прекратил голодовку, после встречи с главой облгосадминистрации Олегом Кипером. Председатель Одесской ОГА пообещал улучшить питание в психбольнице, переведя ее на кейтеринг и обеспечив продуктами от супермаркетов.