У Конгрес США внесли черговий законопроект про санкції проти РФ: поширюються на Путіна та російських чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Конгрес Сполучених Штатів Америки внесли законопроект, яким пропонується запровадити санкції проти російських чиновників та бізнесменів. Про це повідомляється на сайті Конгресу США, пише УНН.
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Ініціативу підтримали 38 конгресменів. Офіційного тексту документа наразі не опублікували.
За інформацією Washington Post, законопроект отримав назву "Акт про притягнення до відповідальності Путіна".
До основних положень документа, за повідомленнями, входять санкції проти президента Росії Володимира Путіна, всіх членів Держдуми РФ, а також зокрема прессекретаря Дмитра Пєскова та мера Москви Сергія Собяніна. До списку потрапили перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, голова ЦВК РФ Елла Памфілова, голова адміністрації президента РФ та інші.
Окрім того, санкції пропонуються проти російських бізнесменів: Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, Ігоря Сечина, Олексія Міллера, Андрія Костіна, Геннадія Тимченка, у проекті далі згадані ВЕБ (Зовнішекономбанк) та пов'язані з ним особи, а також Дмитро Фрідман, Петро Авен Гуцерієв та Олександр Винокуров.
Санкції пропонується поширити і на головного редактора МІА "Росія сьогодні" та RT Маргариту Сімоньян, теле- та радіоведучого Володимира Соловйова та гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста.
Газета також згадує прізвище колишньої олімпійської чемпіонки, гімнастки Аліни Кабаєвої, яка, за чутками, є дружиною Путіна.
Додамо
12 січня повідомлялося, що в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про нові санкції проти Росії та, зокрема, її президента Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну. Закон накладе санкції на російський банківський сектор та високопоставлених військових та урядових чиновників, якщо Путін посилить ворожі дії в Україні чи проти неї. Крім того, законопроект також забороняє операції з первинним та вторинним суверенним боргом Росії та санкціонує санкції щодо видобувних галузей Росії, а також щодо провайдерів спеціалізованих фінансових послуг обміну повідомленнями (наприклад, SWIFT).