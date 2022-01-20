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В Конгресс США внесли очередной законопроект о санкциях против РФ: распространяются на Путина и российских чиновников

Киев • УНН

 • 19053 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, которым предлагается ввести санкции против российских чиновников и бизнесменов. Об этом сообщается на сайте Конгресса США, пишет УНН.

Детали

Инициативу поддержали 38 конгрессменов. Официального текста документа пока не опубликовали.

По информации Washington Post, законопроект получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".

В основные положения документа, по сообщениям, входят санкции против президента России Владимира Путина, всех членов Госдумы РФ, а также в частности пресс-секретаря Дмитрия Пескова и мэра Москвы Сергея Собянина. В список попали первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава администрации президента РФ и другие.

Кроме того, санкции предлагаются против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте дальше упомянуты ВЭБ (Внешэкономбанк) и связанные с ним лица, а также Дмитрий Фридман, Петр Авен Гуцериев и Александр Винокуров.

Санкции предлагается распространить и на главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, теле - и радиоведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста.

Газета также упоминает фамилию бывшей олимпийской чемпионки, гимнастки Алины Кабаевой, которая, по слухам, является женой Путина.

Добавим

12 января сообщалось, что в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России и, в частности, ее президента Владимира Путина в случае вторжения в Украину. Закон наложит санкции на российский банковский сектор и высокопоставленных военных и правительственных чиновников, если Путин усилит враждебные действия в Украине или против нее. Кроме того, законопроект также запрещает операции с первичным и вторичным суверенным долгом России и санкционирует санкции в отношении добывающих отраслей России, а также в отношении провайдеров специализированных финансовых услуг обмена сообщениями (например, SWIFT).

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