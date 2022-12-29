У КМВА показали наслідки падіння збитої ракети у Дарницькому районі Києва

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"Відео наслідків падіння збитої ракети у Дарницькому районі, де загорівся приватний будинок та автомобіль. На щастя без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні, 29 грудня, росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Над столицею сили ППО знищили 16 російських ракет з 16.

Внаслідок ранкової атаки росії у Київській області пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та один медичний заклад.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував перші фотографії наслідків ракетної атаки рф на Київ